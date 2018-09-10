Голодавший кандидат из Югры одержал убедительную победу

Нефтеюганск, Югра, , 08:01 — REGNUM Самыми скандальными в Югре оказались довыборы на один мандат в гордуму Нефтеюганска. Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Третьяков, который объявлял голодовку из-за снятия его с предвыборной гонки, восстановился в списках по решению суда за два дня до 9 сентября 2018 года и выиграл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, представитель «Единой России» Дмитрий Третьяков был ранее обвинён самовыдвиженкой Анаид Шишкиной в подкупе избирателей, и Нефтеюганский суд согласился с её доводами. Речь шла якобы о подкупе воздушными шарами с именем кандидата, которые раздавались несовершеннолетним. Кроме того, его уличили в нарушении интеллектуальной собственности: в агитационных печатных материалах Третьякова использовалась карта Нефтеюганска от компании «ДубльГИС». Третьяков объявил голодовку. Суд Ханты-Мансийского автономного округа отменил 7 сентября решение о его снятии с выборов в гордуму.

Согласно данным ГАС «Выборы», после обработки бюллетеней из 1262 действительных 563 оказались за Дмитрия Третьякова. Он стал безусловным победителем. Его соперница Анаид Шишкина показала второй результат: за неё проголосовало 350 юганцев.

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