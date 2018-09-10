На выборах в гордуму Якутска «Единая Россия» набрала 33,8% голосов

Якутск, , 08:05 — REGNUM В Якутске «Единая Россия» сдаёт позиции. В единый день голосования 9 сентября партия власти набрала на выборах в гордуму столицы Якутии на 5% меньше голосов, чем пять лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По предварительным данным, за ЕР проголосовали 33,81% избирателей, в 2013 году — 38,75%.

Читайте также: Кандидат-«единоросс» проиграл на выборах мэра Якутска

КПРФ 9 сентября получила 22,63% голосов избирателей, «Справедливая Россия» — 20,61%, ЛДПР — 9,06%, «Гражданская платформа» — 6,16%, «Родина» — 3,26%. Явка на выборы составила 44,21%.

Партия власти проиграла выборы в четырёх одномандатных округах из 15-ти. По итогам голосования два места в гордуме достанется самовыдвиженцам, действующим депутатам Якутска и предпринимателям Артаку Бежаняну и Станиславу Сивцеву, по одному — представителю «Справедливой России», директору ООО «БлагоМед» Вере Никифоровой и кандидату от «Гражданской платформы», управляющей ЗАО «Арктика» Марианне Андреевой.

В остальных одномандатных округах победу одержали «единороссы», половина из них уже имели мандаты депутатов гордумы.

Читайте также: Итоги выборов в РФ 9 сентября 2018 года: результаты и реакции

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Якутии завершились четыре крупных избирательных кампании. Жители региона выбирали главу республики и депутатов её Госсобрания. Жители Якутска также участвовали в выборах мэра и состава представительного округа города.