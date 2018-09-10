Понедельник, 10 Сентября 2018 года
08:44:27 МСК

В Кузбассе обработаны 96,5% бюллетеней, у Цивилёва — 81,38% голосов

Политика

Подсчёт голосов продолжается

В Кузбассе обработаны 96,5% бюллетеней, у Цивилёва — 81,38% голосов
Иллюстрация: Ako.ru
Сергей Цивилёв

Кемерово, 10 сентября 2018, 07:53 — REGNUM  После обработки 96,5% бюллетеней на выборах губернатора Кемеровской области с большим отрывом лидирует врио губернатора региона Сергей Цивилёв с 81,38% голосов. За ним с 4,94% следует Владимир Карпов, далее Игорь Украинцев (ЛДПР) с 4,9%, Татьяна Протас («Справедливая Россия») с 3,39%, Юрий Скворцов («Патриоты России») с 2,28% и Елена Латышенко («Партия Роста») с 1,4%.

Ранее председатель кемеровского избиркома Пётр Батырев на пресс-конференции сообщил, что явка на выборах губернатора составила 66,36% (на выборах главы области в 2015 году — 83,51%), на избирательные участки пришли 1  257 974 человека.

Читайте также: В Кузбассе подсчитывают голоса: лидирует Сергей Цивилёв

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Кузбасса прошли спокойно, как и избирательная кампания: без особых скандальных заявлений и непредвиденных событий.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Кузбассе: без бури, но с фальстартом по явке и найденной собакой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Кемеровской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить