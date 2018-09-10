В Кузбассе обработаны 96,5% бюллетеней, у Цивилёва — 81,38% голосов

Кемерово, , 07:53 — REGNUM После обработки 96,5% бюллетеней на выборах губернатора Кемеровской области с большим отрывом лидирует врио губернатора региона Сергей Цивилёв с 81,38% голосов. За ним с 4,94% следует Владимир Карпов, далее Игорь Украинцев (ЛДПР) с 4,9%, Татьяна Протас («Справедливая Россия») с 3,39%, Юрий Скворцов («Патриоты России») с 2,28% и Елена Латышенко («Партия Роста») с 1,4%.

Ранее председатель кемеровского избиркома Пётр Батырев на пресс-конференции сообщил, что явка на выборах губернатора составила 66,36% (на выборах главы области в 2015 году — 83,51%), на избирательные участки пришли 1 257 974 человека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Кузбасса прошли спокойно, как и избирательная кампания: без особых скандальных заявлений и непредвиденных событий.

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