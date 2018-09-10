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Кандидат от «Единой России» побеждает на выборах депутата Госдумы в Твери

Политика

Окончательные результаты будут объявлены днем 10 сентября

Кандидат от «Единой России» побеждает на выборах депутата Госдумы в Твери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Тверь, 10 сентября 2018, 07:53 — REGNUM  Кандидат от «Единой России» Сергей Веремеенко лидирует на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 в Тверской области, которые состоялись 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

На втором месте — кандидат от КПРФ Вадим Соловьев, за ним — Леонид Булатов (ЛДПР), на четвертом месте Сергей Юровский («Справедливая Россия»), на пятом — Александр Гришин (Партия пенсионеров), на шестом месте — Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»).

Явка на выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 — 23,71%, в целом по региону, с учетом муниципальных выборов — 34,94%.

Напомним, 9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. В Тверской области выбирали депутата Госдумы на мандат, освободившийся после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тверской области завершились дополнительные выборы в Госдуму РФ

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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