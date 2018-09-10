Порошенко рассказал, как Киев «перехватывает» данные российских спутников

Киев, , 07:48 — REGNUM ВСУ научились перехватывать данные российских спутников, заявил 8 сентября украинский президент Петр Порошенко, передает телеканал «Прямой».

По его словам, украинские информационные специалисты, а также небывалые спутниковые технологии позволили преодолеть защиту российских спутников и расшифровать секретные данные. Порошенко уверен, что на Украине уже сложилась «сильная школа» специалистов, способных расшифровывать защищенную информацию. Украинский президент даже привел в пример случай в Донбассе, когда украинские войска якобы с помощью информационной разведки смогли узнать о «наступлении» войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, ранее украинский космонавт Леоник Каденюк заявил, что на Украине космическая отрасль почти не развивается, а правительство использует свои возможности в космосе только на 5−7%.

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