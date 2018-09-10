Александр Гусев лидирует на выборах губернатора Воронежской области

Воронеж, , 07:41 — REGNUM Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах главы региона с результатом 72,52%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии региона после подсчета фактически 100% голосов.

На втором месте с результатом в 31,67% — кандидат от КПРФ Николай Воронин. 6,25% набрал кандидат от ЛДПР Олег Бурцев, по 2,22% набрали кандидат «Партии роста» Игорь Перевезенцев и Виталий Климов от «Справедливой России», Аркадий Минаков от «Родины» набрал 1,58%.

Явка по Воронежской области составила более 44,2%, по городу — 20,74%. Отметим, что в Воронеже несколько отличаются и результаты выборов: Гусев набрал 54,6%, Воронин — 21,52%, Бурцев — 10,6% — такие данные после обработки 93% бюллетеней привел глава облизбиркома Сергей Канищев.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области состоялись в единый день голосования, 9 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Предыдущие выборы главы региона состоялись 14 сентября 2014 года. Явка тогда составила 56,21%, победил Алексей Гордеев, выбиравшийся на второй срок, с результатом 89%.

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