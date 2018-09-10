Стафан Траверт пообещал санкции в случае отказа агрокомпаний идти на диалог

Фужер, Франция, , 07:45 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции Стефан Траверт пообещал усилить санкции для субъектов агропродовольственного сектора, которые не идут на диалог, чтобы найти общие ценовые индикаторы, сообщает Europe1.

«Мы будем вводить санкции для тех, кто не хочет заключать контракты или будет нести ответственность за прекращение переговоров», — заявил Стефан Траверт, путешествующий возле французского города Фужер.

Министр сельского хозяйства, который участвовал в крупномасштабной сельскохозяйственной манифестации, организованной молодыми фермерами, заявил за три дня до чтения нового законопроекта о сельском хозяйстве и продовольствии, что «именно благодаря переговорам мы должны получить результаты».

В июле депутаты Европарламента приняли поправку, предусматривающую возможность для отраслевых секторов согласовать показатели себестоимости продукции, которые будут служить основой для ценообразования, с тем, чтобы не было больше продаж в убыток для производителей.

Фермеры хотят, чтобы государство предоставило гарантии, чтобы не допустить того, чтобы самые влиятельные актеры, а именно дистрибьюторы и переработчики навязывали им свою волю.

«Вы хотели, чтобы использование этих индикаторов стало обязательным: юридически это невозможно, вы хотели, чтобы общественная власть автоматически вмешалась. Мы дошли до «возможного», — заявил Стефан Треверт перед председателем ассоциации «молодые фермеры» Джереми Деберле.