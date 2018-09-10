На выборах мэра Новокузнецка лидирует Сергей Кузнецов

Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:39 — REGNUM После обработки около 73% бюллетеней на выборах главы города Новокузнецка Кемеровской области действующий мэр Сергей Кузнецов («Единая Россия») набирает 72,12%. На втором месте первый секретарь Новокузнецкого городского комитета отделения КПРФ Леонид Бураков с 7,85% голосов избирателей, на третьем — заместитель директора по общим вопросам ООО «ТК-УпакТорг» Евгений Смехнов (ЛДПР) с 6,88%, на четвёртом — президент АНО «Регбийный клуб «Металлург» Владимир Пронин («Справедливая Россия») с 5,96%.

Самовыдвиженец, директор управляющей компании ООО «Зеленая улица» Денис Елькин набрал 2,72%, а руководитель Кузбасского представительства ПАУ ЦФО в Кемеровской области Дмитрий Чертов («Партия возрождения России») 1,22%.

Подсчёт голосов продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новокузнецка к 18:00 (время местное) составила 36,98%, своим избирательным правом воспользовались 148,4 тыс. новокузнечан.

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