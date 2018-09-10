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Действующий глава Владимирской области набрала на выборах 36% голосов

Политика

В регионе состоится второй тур губернаторских выборов

Действующий глава Владимирской области набрала на выборах 36% голосов
Иллюстрация:  gubernator33.ru
Светлана Орлова

Владимир, 10 сентября 2018, 07:30 — REGNUM  Во Владимирской области ни один из кандидатов в губернаторы не набрал больше 50% голосов. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома, действующий губернатор Светлана Орлова лидирует на выборах с результатом в 36,39% голосов. Подсчитано уже почти 100% бюллетеней.

На втором месте кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, за которого проголосовали 31,4% избирателей. Третье место у представителя «Справедливой России» Сергея Бирюкова (17,38%), а четвертое с результатом в 6,77% занял Сергей Глумов («Патриоты России»).

Отметим, что в случае, если ни один из кандидатов не получает 50% плюс один голос, назначается второй тур. Постановление может быть подписано избиркомом уже 10 сентября, а сами выборы могут состояться 23 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора состоялись 9 сентября. До этого Владимирская область выбирала губернатора пять лет назад, в 2013 году. Тогда Светлана Орлова победила с результатом в 74,7% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области намечается второй тур губернаторских выборов

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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