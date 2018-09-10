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В трёх сельских поселениях Свердловской области выбрали глав

Политика

Победили самовыдвиженец и два единоросса

Екатеринбург, 10 сентября 2018, 07:28 — REGNUM  В трёх сельских поселениях Свердловской области 9 сентября выбрали глав. Победу одержали два представителя «Единой России» и самовыдвиженец.

В Восточном сельском поселении больше всего жителей отдали голос за самовыдвиженца. С результатом 204 голоса или 39,16% главой стал Николай Журский. В Галкинском поселении победу одержала Анжелика Шумакова («Единая Россия»). За неё проголосовали 718 человек (63,32%). А выдвиженец «Единой России» Владимир Верхорубов возглавил Обуховское сельское поселение. Ему отдали голоса 833 человека (58,46%).

Напомним, единый день голосования проходил 9 сентября. В Свердловской области состоялись 15 выборов, все они были на муниципальном уровне.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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