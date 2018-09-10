В трёх сельских поселениях Свердловской области выбрали глав

Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В трёх сельских поселениях Свердловской области 9 сентября выбрали глав. Победу одержали два представителя «Единой России» и самовыдвиженец.

В Восточном сельском поселении больше всего жителей отдали голос за самовыдвиженца. С результатом 204 голоса или 39,16% главой стал Николай Журский. В Галкинском поселении победу одержала Анжелика Шумакова («Единая Россия»). За неё проголосовали 718 человек (63,32%). А выдвиженец «Единой России» Владимир Верхорубов возглавил Обуховское сельское поселение. Ему отдали голоса 833 человека (58,46%).

Напомним, единый день голосования проходил 9 сентября. В Свердловской области состоялись 15 выборов, все они были на муниципальном уровне.