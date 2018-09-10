Понедельник, 10 Сентября 2018 года
08:45:56 МСК

После обработки 91,96% протоколов Собянин набирает 69,72% голосов

Политика

Следом идет кандидат Вадим Кумин (КПРФ)

После обработки 91,96% протоколов Собянин набирает 69,72% голосов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 10 сентября 2018, 07:26 — REGNUM  Действующий градоначальник Москвы Сергей Собянин на выборах мэра столицы России после обработки 91,96% бюллетеней набирает 69,72% голосов. Об этом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

Отмечается, что явка избирателей на выборах мэра Москвы, по последним данным, составила порядка 30,5%. Следом за Собяниным по количеству набранных голосов идет Вадим Кумин (КПРФ). За него отдали голоса 11,54% избирателей. Тройку лидеров замыкает руководитель администрации муниципального округа Таганский Илья Свиридов (7,16%), следом идет кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (6,81%) и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин (1,89%).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы официально поздравил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы мэра Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить