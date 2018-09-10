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Выборы в Приамурье: губернатор-единоросс в окружении ЛДПР и КПРФ

Политика

ЛДПР и КПРФ одержали немало побед в единый день голосования в Амурской области

Выборы в Приамурье: губернатор-единоросс в окружении ЛДПР и КПРФ
Иллюстрация: Amur.ldpr.ru
Андрей Кузьмин

Благовещенск, 10 сентября 2018, 07:25 — REGNUM  ЛДПР и КПРФ одержали немало побед в Амурской области в единый день голосования 9 сентября. В Государственную думу России прошел от Приамурья представитель ЛДПР Андрей Кузьмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За Андрея Кузьмина (ЛДПР) свои голоса отдали 31,89% избирателей. Он опередил Татьяну Ракутину (КПРФ) на 2,2%.

Столица БАМа Тында выбрала себе мэра из рядов КПРФ. Градоначальником очень проблемного города стала коммунистка Марина Михайлова. Она набрала 48,33% голосов. Её главный оппонент, представитель «Единой России» Сергей Гуляев, набрал только 29% голосов.

В Зее единороссы также проиграли. Здесь градоначальником стал представитель ЛДПР Сергей Гибадуллин (26,48%). Единоросс Алексей Чайка уступил ему 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Амурской области победил Василий Орлов. Явка на выборах составила 31,8%, Орлов набрал 55,8% голосов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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