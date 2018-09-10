В регионах РФ меняется власть, власти стран меняют тактику: Радио REGNUM

Москва, 10 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Белоруссии суд отклонил жалобу по «делу регнумовцев»;
- Дополнительные войска США перебрасываются в Сирию;
- Россия пригласила Турцию на совместные военные манёвры «Восток-2018»;
- Никол Пашинян заявил, что Карабах должен стать частью Армении;
- Выбор сделан: в России завершился единый день голосования.
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