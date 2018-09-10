Понедельник, 10 Сентября 2018 года
08:43:51 МСК

В регионах РФ меняется власть, власти стран меняют тактику: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

В регионах РФ меняется власть, власти стран меняют тактику: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 сентября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/619.

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем Литве авиаполигон у границ России? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить