Мэром Томска остаётся Иван Кляйн

Томск, , 07:13 — REGNUM На выборах мэра Томска, состоявшихся 9 сентября 2018 года, победу одержал действующий градоначальник Иван Кляйн, выдвинутый «Единой Россией». По предварительным данным, он получил более 39 тысяч голосов (52,79%).

Второе место, по данным ЦИК РФ, заняла Галина Немцева («Справедливая Россия», 12 497 голосов — 16,65%), третье — Андрей Петров (КПРФ, 9536 — 12,71%), четвёртое — Алексей Выборов (ЛДПР, 4874 — 6,49%), пятое — Евгений Макаренко (самовыдвижение, 4495 — 5,99%), шестое — Сергей трапезников («Яблоко», 2658 — 3,54%).

Явка на 18 часов составила 16,40%.

Добавим, победителей выборов в Томской области, в том числе Кляйна, поздравил губернатор региона Сергей Жвачкин.

«В воскресенье жители областного центра и Колпашевского района отдали свои голоса действующим главам, а избиратели томского предместья — депутату областной думы, не один год представлявшему Томский район. Большинство избирателей выбрали синицу в руке, а не журавля в небе — проголосовали за реальные дела, а не абстрактные обещания», — прокомментировал Жвачкин, добавив, что все победители выдвинуты партией «Единая Россия».

«Ни во время предвыборного марафона, ни в единый день голосования в Томской области не было нарушений, способных хоть как-то повлиять на результат», — отметил Жвачкин.

На выборах главы Колпашевского района победил Андрей Медных, на досрочных выборах главы Томского района — депутат Законодательной думы Томской области Александр Терещенко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Томской области в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — проходили выборы мэра областного центра, глав Томского и Колпашевского районов.

Что касается Томска, городом уже пять лет руководит Иван Кляйн. В 2013 году он выиграл выборы градоначальника, получив 48 438 голосов (62,23%). Второе место тогда занял Владимир Казаков (11 009 голосов — 14,14%), выдвинутый «Справедливой Россией»). Явка на выборах мэра пятилетней давности составила 20,24% (на 19:30 по местному времени в день голосования).