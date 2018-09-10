Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии

Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Информация о том, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США применили фосфорные боеприпасы в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, не соответствует действительности. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

По его словам, на вооружении принимающих участие в операции в Сирии частей вообще нет фосфорных боеприпасов.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщили, что 8 сентября самолеты ВВС США нанесли удары по населенному пункту Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

Читайте также: Самолеты ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в Сирии