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Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии

Политика

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщили, что 8 сентября самолеты ВВС США нанесли удары по населенному пункту Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Вашингтон, 10 сентября 2018, 07:08 — REGNUM  Информация о том, что самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США применили фосфорные боеприпасы в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, не соответствует действительности. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

По его словам, на вооружении принимающих участие в операции в Сирии частей вообще нет фосфорных боеприпасов.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщили, что 8 сентября самолеты ВВС США нанесли удары по населенному пункту Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

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Война в Сирии
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