Избирком: большинство жалоб на выборах в Забайкалье не подтвердились

Чита, , 07:03 — REGNUM Во время избирательной кампании в Заксобрание Забайкальского края поступило 27 жалоб, в основном они касались нарушений порядка предвыборной агитации, а также нарушений при проведении голосования. Об этом сегодня, 10 сентября, со ссылкой на председателя избирательной комиссии Забайкальского края Светлану Судакову сообщает Zab.ru.

Известно, что по итогам рассмотрения этих жалоб нарушения подтвердились в только семи случаях. Претензиями о якобы подвозах и подкупах избирателей занимаются правоохранительные органы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, хотя выборы депутатов краевого Заксобрания в Забайкалье проходили при весьма невысокой явке (за два часа до закрытия избирательных участков она так и не превысила и 20%, тогда как в 2013 году к 18:00 в выборах приняли участие 28,42% избирателей), оппозиции удалось победить партию власти. Теперь единороссы будут представлены только 21 депутатом из 50.