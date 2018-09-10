«Единая Россия» побеждает в одномандатных округах Екатеринбурга

Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM «Единая Россия» одерживает победу в большинстве одномандатных округов Екатеринбурга. Об этом говорится в материалах системы «ГАС выборы».

В округе №1 побеждает Ира Овчинникова. Во втором первое место занял выдвиженец «ЕР» Сергей Мелёхин. В третьем побеждает Олег Кагилев. В округе №4 победил Александр Колесников («Справедливая Россия»). В пятом округе первым стал Виктор Тестов («Единая Россия»). В шестом всех обогнал единоросс Михаил Матвеев. Депутатом от седьмого округа будет Владимир Крицкий. В восьмом округе побеждает Григорий Вихарев (ЛДПР). В скандальном девятом округе победу одержала Елена Дерягина («Единая Россия»).

В десятом округе победил Николай Смирнягин. В одиннадцатом первым стал Павел Пустозёров. В 12-м победу одержал справедливоросс Михаил Вечкензин. В 13-м победила представительница этой же партии Любовь Боркова.

По 14-му округу в думу проходит единоросс Игорь Володин. В 15-м побеждает также единоросс Алексей Вихарев. В 16-м первым стал Дмитрий Сергин. В 17-м победила Елена Бондаренко, а в 18-м в думу проходит Виктор Сомиков (КПРФ).

Таким образом, единороссы победили в 13 из 18 округов. Напомним, выборы проходили вчера, 9 сентября.