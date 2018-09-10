Мэром Хабаровска избран единоросс Сергей Кравчук

Хабаровск, , 06:34 — REGNUM Мэром столицы Хабаровского края избран Сергей Кравчук («Единая Россия»). В единый день голосования 9 сентября он набрал 39,97% голосов избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ближайший конкурент Сергея Кравчука, Максим Кукушкин (КПРФ) набрал 23,85% голосов.

Сергей Кравчук не новичок в управлении городом, ранее он руководил Южным округом Хабаровска. В отличие от выборов губернатора, где победитель должен набрать не менее 50% голосов от общей численности проголосовавших избирателей, победитель на выборах мэра определяется простым большинством.

Ещё один кандидат на пост мэра Хабаровска, Сергей Безденежных (ЛДПР), набрал 20,86% голосов, кандидат от «Справедливой России» Никита Михалев — 9,95%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае пройдёт второй тур выборов губернатора. В первом туре выдвиженец ЛДПР, депутат ГД РФ Сергей Фургал обошёл действующего губернатора Вячеслава Шпорта. Фургал уже сообщил, что примет участие во втором туре.