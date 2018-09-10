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«Яблоко» вернулось в городскую думу Екатеринбурга

Политика

Скорее всего, депутатом станет Константин Киселёв, который в 2013 году прошёл в думу от «Гражданской платформы»

Екатеринбург, 10 сентября 2018, 06:02 — REGNUM  Партия «Яблоко» вернулась в Екатеринбургскую городскую думу после пятилетнего перерыва. Представлять её, скорее всего, будет Константин Киселёв, который в 2013 году был избран от «Гражданской платформы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Окончательные итоги выборов на своей странице в Facebook привёл один из руководителей партии и депутат-яблочник 2009−2013 годов Максим Петлин. Напомним, эта партия по итогам выборов 2018 года набрала меньше всех — 5,44%. Но даже этот результат порадовал партийцев.

«После пятилетнего перерыва партия «Яблоко» возвращается в Екатеринбургскую городскую думу!», — отметил политик. И поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, выборы депутатов гордумы проходили вчера, 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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