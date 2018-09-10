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«Единая Россия» получила в Екатеринбурге 31,57%

Политика

Все партии преодолели пятипроцентный барьер

Екатеринбург, 10 сентября 2018, 05:50 — REGNUM  В Екатеринбурге на выборах городской думы «Единая Россия» получила поддержку 90 430 человек или 31,57% от общего числа пришедших на выборы избирателей. На втором месте оказалась КПРФ, у которой 65 921 проголосовавших и 23,02%, говорится в материалах системы «ГАС Выборы».

«Справедливая Россия» заняла третье место (20,66% или 59 171 проголосовавших). ЛДПР вырвалась на четвёртое — 39 443 избирателей и 13,77%. На пятом месте оказалось «Яблоко» — 15 578 проголосовавших или 5.44% голосов избирателей.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге выбирали гордуму. В выборах участвовали пять партий и около 100 одномандатников.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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