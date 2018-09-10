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Хабаровский край: Сергей Фургал примет участие во втором туре выборов

Политика

Кандидат на пост губернатора обошел в первом туре действующего главу региона Вячеслава Шпорта

Хабаровск, 10 сентября 2018, 05:42 — REGNUM  Кандидат на должность губернатора Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что примет участие во втором туре выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал, набравший в единый день голосования 9 сентября в первом туре выборов губернатора Хабаровского края 35,81% голосов, заявил, что не может не принять участие во втором туре, поскольку не может подвести людей, которые ему доверились.

Фургал считает, что результат первого тура говорит о том, что жители Хабаровского края устали и хотят перемен. Конкурент Сергея Фургала, Вячеслав Шпорт, уступил оппоненту, набрав 35,62% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России прошел единый день голосования. 4,7 тыс. избирательных компаний финишировали в 80 регионах России. В них было вовлечено около 65 млн человек. На Дальнем Востоке в шести регионах выбирали губернаторов. На Колыме уверенную победу одержал Сергей Носов, на Чукотке губернатором остался Роман Копин, в Приамурье победил Василий Орлов, а в Якутии экс-мэр Якутска Айсен Николаев. Хабаровский край и Приморье выбрать губернаторов не смогли.

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Второй тур на выборах губернатора Хабаровского края
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