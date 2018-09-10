Костромская область: побеждают выдвиженцы «Единой России»

Нерехта, Костромская область, , 05:00 — REGNUM В Костромской области в рамках единого дня голосования прошли выборы глав нескольких городов и поселков. По предварительным данным ЦИК области, в большинстве населенных пунктов победили выдвиженцы «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди наиболее активных оказались избиратели Нерехты. Там, на выборах главы города победил выдвиженец партии «Единая Россия» Игорь Малякин — за него проголосовало 71,2% пришедших на выборы избирателей. Второе место занял самовыдвиженец Сергей Смирнов с 18,4% голосов. Явка составила 34,4%.

Предыдущий глава Нерехты Борис Овсянников, ушел в отставку досрочно — в мае 2018 года. С этого момента до выборов и.о. главы города был Игорь Малякин, которому Островский далкомплиментарную характеристику — «Достойный, молодой, перспективный, он не обременен кулуарными развязками и внутренними взаимоотношениями».

На выборах главы Островского сельского поселения победил выдвинутый «Единой Россией» начальник местного лесопильного цеха Андрей Воскресенский (68,29%). Явка — 25%.

Главой Судиславля переизбран Владимир Черкасов. За него проголосовало 72,9% избирателей. Явка составила 26,7%

Андрей Травкин победил на выборах главы городского поселения Чистые Боры. За него проголосовало 72,2% граждан, участвовавших в выборах. Явка — 21,2%.

Ранее Андрей Травкин занимал пост врио главы администрации поселения Чистые Боры.

74,5% голосов на выборах главы Номженского сельского поселения победил выдвиженец «Единой России» — системный администратор ОСО «Парфеньевский коммунальщик» Александр Зарубин. Явка составила 38%