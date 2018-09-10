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«Единая Россия» проигрывает КПРФ на выборах в парламент Иркутской области

Политика

Также, как и в Алтайском крае, выборы прошли при большом числе испорченных бюллетеней

Иркутск, 10 сентября 2018, 04:48 — REGNUM  Избирком обнародовал предварительные итоги выборов в Законодательное Собрание Иркутской области. Они свидетельствуют о том, что кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия» набрали меньшее число голосов, нежели сторонники КПРФ: 34,04% против 27,76%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Третьей политсилой в предварительных итогах голосования по единому округу значится ЛДПР (15,78%). Остальные голоса избирателей распределились следующим образом: «Справедливая Россия» (7,05%), КПСС (4,83%), «Гражданская платформа» (4,75%), «Родина» (1,32%).

Также, как и в Алтайском крае, выборы пришли при большом числе испорченных бюллетеней: 21 759 при 464 778 действительных.

Всего в выборах приняли участие уже 418 027 избирателей. Напомним, выборы в региональный парламент, согласно Уставу, проходили по смешанному принципу: 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам. Избирательным правом в Приангарье обладают 1 859 573 избирателя. По состоянию 18:00 местного времени явка составила 22,39%.

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Выборы в Законодательное собрание Иркутской области — 2018
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