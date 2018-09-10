На выборах в Госсобрание Башкирии лидирует партия «Единая Россия»

Уфа, , 04:38 — REGNUM После подсчёта 1 006 036 бюллетеней на выборах депутатов Государственного собрания — Курултая Башкирии шестого созыва по единому округу больше всех голосов избирателей получила партия «Единая Россия» — 59,6%, что составляет 608 050 голосов. На втором месте КПРФ, за представителей которой отдали свои голоса 182 588 избирателей, — 17,9%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Третье место заняла ЛДПР — 97 965 голосов (9,6%). За партию «Справедливая Россия» свои голоса отдали 55 555 избирателей — 5,45%, партия «Патриоты России» получила 41 661 голос — 4,08%, а «Российская экологическая партия «Зелёные» — 20 217 голосов (1,98%).

Явка в Башкирии составила 47,11% против порядка 53% на парламентских выборов в 2013 году. 9 сентября 2018 года активность жителей Уфы была на уровне 27,55%, средняя явка в районах Башкирии составляла порядка 59,8%. Активнее всего голосовали жители таких районов республики, как Баймакский, Дюртюлинский и Зианчуринский.

Напомним, в единый день выборов 9 сентября 2018 года в Башкирии проходили 22 избирательные кампании. Помимо Госсобрания жители республики выбирали муниципальных депутатов. Всего к замещению было представлено 147 мандатов. 110 из них в республиканском парламенте, на которые претендовали 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам. В списке было лишь шестеро самовыдвиженцев.