В Пекине открылся второй интернет-суд

Пекин, , 04:36 — REGNUM Второй интернет-суд открылся в Пекине в рамках программных мер по защите деловых интересов, личных данных и интеллектуальной собственности, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Пекинский интернет-суд будет разбирать целый ряд дел, связанных с интернетом в рамках народного суда Пекина первой инстанции. По словам вице-президента Пекинского высшего народного суда Ань Фэндэ, количество административных дел, связанных с интернетом растет стремительно. За восемь месяцев 2018 года в Пекине было рассмотрено 37 631 таких дел, что на 24,4%, чем за тот же период 2017 года.

Суд будет расположен в технопарке Чжунгуаньцунь Фэнтай. В нём будут работать 38 судей со средним опытом работы 10 лет. Он будет работать 24 часа в сутки, отметил президент интернет-суда Чжан Вэнь.

Напомним, что первый китайский интернет-суд был создан в 2017 году в Ханчжоу в рамках эксперимента по упорядочиванию делопроизводства в сфере интернет-сети. Опыт Ханчжоу успешно распространился на Пекин и Гуанчжоу.

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