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Руководить Чукоткой продолжит Роман Копин: итоги выборов

Политика

За него проголосовали 57,83% избирателей

Анадырь, 10 сентября 2018, 04:15 — REGNUM  Губернатором Чукотки 9 сентября избран действующий глава региона Роман Копин. Он победил с предварительным результатом в 57,83% голосов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме.

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Депутаты региональной думы Юлия Бутакова (ЛДПР) и Владимир Гальцов (КПРФ) получили 18,46% и 12,24% голосов соответственно, а пенсионер Елена Половодова («Справедливая Россия») — 7,19%.

В выборах приняли участие 17 987 жителей Чукотки, явка избирателей составила 60,19%.

«Впереди у нас много работы. И я постараюсь оправдать ваше доверие», — прокомментировал свою победу Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ регион он возглавляет с июля 2008 года.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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