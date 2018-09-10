В Алтайском крае выбрали губернатора

Барнаул, , 04:12 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал данные о выборах губернатора в Алтайском крае. Согласно предварительным итогам голосования, новым главой региона стал назначенный в мае 2018 года врио, бывший красноярский бизнесмен и чичновник Виктор Томенко. За него проголосовали 53,50% избирателей или 363 850 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ближайшим соперником Виктора Томенко стал депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) Владимир Семёнов (ЛДПР). За него отдали голоса 16,20% пришедших на выборы (110 006 человек)

Два других претендента на губернаторское кресло — депутат АКЗС из фракции «Справедливая Россия» Людмила Суслова и бизнесмен, поддержанный «Партией Роста» Андрей Крылов получили 14,13% (95 905 человек) и 13,48% (или 51 511 человек) соответственно.

Примечательно, что выборы пришли при большом числе недействительных бюллетеней: было испорчено 17 577 при действительных 661 271.

Напомним, по состоянию на 18:00 явка на выборах составила 33,28%. В 2014 году на губернаторских выборах она составляла 34,38% и ушедший в мае 2018 года в отставку Александр Карлин набрал тогда 72,97% голосов от 480 086 избирателей, а его ближайший соперник — бывший лидер коммунистов Сергей Юрченко получил только 11,22%.