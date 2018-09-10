Пострадавший в драке с Жириновским в Москве оказался гражданином Украины

Москва, , 03:30 — REGNUM Мужчина, спровоцировавший потасовку с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве оказался гражданином Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

В сообщении приводится снимок паспорта мужчины и его заявления в полицию, в котором тот просит «лишить гражданина Жириновского В.В. депутатской неприкосновенности и возбудить уголовное дело о нанесении телесных повреждений».

Потерпевший сообщает, что «вступил в дискуссию с Жириновским, в которой высказывал своё мнение относительно некоторых вопросов». В какой-то момент, как утверждает мужчина, его толкнул либо кто-то из охранников лидера ЛДПР, либо сам депутат, в результате чего он упал, а когда поднялся — Жириновский нанёс ему удар по лицу, сопровождая свои действия угрозами.

Ранее в пресс-службе ЛДПР, комментируя инцидент, заявили, что мужчина выкрикивал «матерные слова и личные оскорбления в адрес Владимира Жириновского», а «окончательно разозлил» депутата «когда от личных оскорблений перешёл к оскорблениями всего русского народа».

«Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов украинский паспорт, — отметили также в пресс-службе. — Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну, а теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!»

Как передавало ИА REGNUM, 9 сентября на Пушкинской площади в Москве состоялась несогласованная акция сторонников блогера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

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