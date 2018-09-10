И.о нижегородского замгубернатора лидирует на довыборах в Госдуму

Нижний Новгород, , 03:30 — REGNUM По предварительным данным, после обработки всех 126 891 действительного бюллетеня на довыборах депутата Госдумы по 129 одномандатному избирательному округу в Нижегородской области лидирует и. о заместителя главы региона, выдвинутый партией «Единая Россия» Дмитрий Сватковский — 51,85%. За него свои голоса отдали 65 793 избирателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Итоговая явка на довыборах пока не обнародована, но на 18:00 участие в голосовании приняли 28,42% избирателей. Мандат освободился после того как Владимир Панов покинул ряды народных избранников и перешёл руководить администрацией Нижнего Новгорода.

Второе место на довыборах в Госдуму получил представитель КПРФ, бывший депутат Госдумы Николай Рябов — 23,37% (29 649 голосов), третье место за помощником депутата Законодательного собрания области, представителем партии «Справедливая Россия» Татьяной Гриневич — 10,84% (13 760 голосов). Четвёртое место занял бизнесмен Алексей Круглов, выдвинутый ЛДПР — 9,65% (12 244 голоса), а пятое — представитель партии «Яблоко» Олег Родин — 4,29% (5445 голосов).

Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года жители Нижегородской области также выбирали губернатора. Предварительно итоговая явка составила 41,51%. Лидирует врио губернатора Глеб Никитин — 68,5%, выдвинутый «Единой Россией», второе место за заместителем председателя Заксобрания области, представителем КПРФ Владиславом Егоровым — 16,23%.

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Также 9 сентября 2018 года в регионе проходили довыборы депутата Законодательного собрания по шестому избирательному округу. Явка на них на 18:00 была 19,77%, итоговая предварительно — около 22%. После обработки всех 16 162 бюллетеней лидирует рабочий ПАО «ГАЗ», выдвинутый партией «Единая Россия» и известный своим вопросом Владимиру Путину о его выдвижении на выборах президента РФ, Артём Баранов. За него свои голоса отдали 8174 избирателя — 50,58%. Второе место занял представитель КПРФ, народный артист России, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств Василий Овсянников — 22,28% (3601 голос).

Довыборы в этот день прошли и в думу Нижнего Новгорода, где был свободен один мандат. По итогам обработки всех 6334 действительных бюллетеней лидирует бывший министр культуры области, советник главы региона, выдвинутый партией «Единая Россия» Сергей Горин, за которого свои голоса отдали 3572 избирателя — 56,39%. Второе место за представителем КПРФ, бывшим областным депутатом, директором ООО «Нижегородский ТЭН» Михаилом Завьяловым — 1321 голос, или 20,86%.

На 18:00 явка здесь составляла 21,4%, итоговая — около 25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в единый день голосования проходили в 27 районах и четырёх городских округах Нижегородской области.