«Единая Россия» проиграла выборы в думу Великого Новгорода

Великий Новгород, , 03:14 — REGNUM На выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва кандидаты от «Единой России» смогли одержать победу только в четырёх из 15 одномандатных округов, а список партии борется за второе место со «Справедливой Россией». Лидер голосования — КПРФ.

В ГАС «Выборы» появились данные по победителям в одномандатных округах. В большинстве — семи из 15 — победили кандидаты от КПРФ, ещё в четырёх — от «Справедливой России».

ИА REGNUM публикует список лидеров голосования по одномандатным округам.

Округ №1: Алексей Старостин (КПРФ)

Округ №2: Алексей Афанасьев («Справедливая Россия»)

Округ №3: Андрей Гетманский («Единая Россия»)

Округ №4: Сергей Золотарев («Единая Россия»)

Округ №5: Виталий Макаров (КПРФ)

Округ №6: Юрий Чермашенцев («Справедливая Россия»)

Округ №7: Николай Глушенков (КПРФ)

Округ №8: Светлана Новикова (КПРФ)

Округ №9: Владимир Федотов («Единая Россия»)

Округ №10: Владимир Богомолов («Справедливая Россия»)

Округ №11: Алексей Чернов («Справедливая Россия»)

Округ №12: Алексей Митюнов («Единая Россия»)

Округ №13: Людмила Караулова (КПРФ)

Округ №14: Владимир Исаков (КПРФ)

Округ №15: Юрий Бочаров (КПРФ)

Напомним, дума Великого Новгорода формируется по смешанному принципу. Ещё 15 депутатов из 30 будут избраны по спискам партий. По данным на 2:00 10 сентября, КПРФ на выборах в Великом Новгороде получила в свою поддержку 30,27%, «Единая Россия» — 24,11%, «Справедливая Россия» — 17,75%, ЛДПР — 12,58%, «Яблоко» — 11,23%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гордуме пятого созыва было пять фракций. Во фракции «Единой России» было 15 депутатов, у «Справедливой России» — пять, у КПРФ — три, у «Яблока» — двое, один депутат представлял ЛДПР, ещё три депутата не входили ни в одну из партийных фракций. Новой думе Великого Новгорода придаётся особое значение, так как именно эти депутаты будут избирать мэра города по новым правилам: из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

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