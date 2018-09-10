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Поставки российских вооружений в Армению будут продолжены: Пашинян

Политика

Планируется, что новые соглашения будут подписаны в ходе визита Владимира Путина в Армению

Поставки российских вооружений в Армению будут продолжены: Пашинян
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Москва, 10 сентября 2018, 03:09 — REGNUM  Ереван и Москва договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант» после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

На уточняющий вопрос Пашинян ответил, что поставки будут продолжаться в кредит.

«Да, в кредит. Еще будем обсуждать другие возможности. Это очень важное сотрудничество, и, я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем», — сказал глава правительства Армении.

По его словам, с президентом России было достигнуто соглашение, что будет вестись работа над некоторыми соглашениями, в том числе по газу, по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, военно-техническому сотрудничеству.

Планируется, что новые соглашения будут подписаны в ходе визита Владимира Путина в Армению.

По словам Пашиняна, он пригласил Владимира Путина в Ереван, и была достигнута договоренность, что в ближайшем будущем визит состоится.

На уточняющий вопрос о том, когда состоится визит, Пашинян ответил: «Если не до конца этого года, то в начале следующего».

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Армяно-российские отношения
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