Якутию по итогам выборов возглавит экс-мэр её столицы Айсен Николаев

Якутск, , 03:08 — REGNUM Баллотировавшийся в главы Якутии от «Единой России» экс-мэра Якутска Айсен Николаев набрал на выборах 9 сентября 73,07% голосов избирателей при средней явке по республике в 51,47%. Второе место на этих выборах занял кандидат от КПРФ, лидер регионального отделения партии Виктор Губарев с результатом 11,51%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избиркома республики.

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Инженер по диагностике авиационной техники АО «Авиакомпания АЛРОСА» Владимир Богданов («Справедливая Россия») получил 6,11% избирательских голосов, председатель региональной ЛДПР Гаврил Парахин — 5,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, на кресло главы Якутии претендовали семь человек, но трое из них так и не начали избирательную кампанию. Лидер регионального отделения партии «Родина» Алексей Лаптев вместо подписей глав и депутатов муниципалитетов принёс 25 июля в избирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, пояснив, что считает правильным и честным не преследовать исключительно личные амбиции, «а всем вместе работать на благо нашей Якутии и объединиться» и призвав голосовать за Айсена Николаева. Депутат Нерюнгринского райсовета Александр Силин («Партия социальных реформ») не был допущен до участия в голосовании из-за нарушения при подаче документов (кандидатуру не согласовал федеральный политсовет партии).

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Аналогичная ситуация произошла и с выдвигавшимся от «Гражданской платформы» Эрнстом Берёзкиным, который на выборах главы Якутии в 2014 году набрал 29,49% голосов. Не смотря на это, лидер регионального отделения «Гражданской платформы» Анатолий Кырджагасов счёл, что партии не следовало выдвигать кандидата на пост главы Якутии.

«Если у нас нет достойной кандидатуры, то, я считаю, выставляться не стоит. Думаю, что если другие партии выдвигают непонятно кого, пусть это остаётся на их совести», — заявил он.

«Анатолий Кырджагасов вслед за Федотом Тумусовым (депутат Госдумы РФ от Якутии, «Справедливая Россия» — прим. ИА REGNUM ) обнаружил, что очарован кандидатом от партии-конкурента Айсеном Николаевым», — комментировал эту ситуацию политолог Виталий Обедин.

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