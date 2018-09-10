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Выборы красноярского губернатора: лидирует Усс

Политика

В единый день голосования жители Красноярского края выбирали губернатора

Красноярск, 10 сентября 2018, 02:46 — REGNUM  В Красноярском крае, по промежуточным итогам, врио губернатора Александр Усс получает более 60% голосов на выборах главы региона.

По состоянию на 06:00 (местн.) большая часть бюллетеней уже обработана. У Александра Усса — более 60%, у Егора Бондаренко — более 23%, у Александра Лымпио — более 12%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — жители Красноярского края выбирали губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы красноярского губернатора: обработано более 18% бюллетеней

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Выборы губернатора Красноярского края в 2018 году
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