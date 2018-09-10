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Партия «Яблоко» сохранит фракцию в новой думе Великого Новгорода

Политика

По предварительным данным, список партии поддержали 10,5% избирателей

Великий Новгород, 10 сентября 2018, 02:43 — REGNUM  Партия «Яблоко» сохранит фракцию в думе Великого Новгорода. Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь партии Игорь Яковлев, партийный список поддержали 10,5% избирателей города.

При этом партия улучшила результат по сравнению с выборами 2013 года: пять лет назад «Яблоко» в Великом Новгороде получило 9,64% и два мандата из 30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в большинстве округов на выборах в думу Великого Новгорода лидирует КПРФ. «Справедливая Россия» пока удерживает второе место, у «Единой России» только третий результат.

При этом, по предварительным данным, из 15 одномандатных округов кандидаты от «Единой России» одержали победу только в четырёх, ещё в четырёх лидируют выдвиженцы от «Справедливой России», в семи округах — кандидаты от КПРФ.

Напомним, всего в думе Великого Новгорода — 30 депутатов. В гордуме пятого созыва было пять фракций. Во фракции «Единой России» было 15 депутатов, у «Справедливой России» — пять, у КПРФ — три, у «Яблока» — двое, один депутат представлял ЛДПР, ещё три депутата не входили ни в одну из партийных фракций.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в думу Великого Новгорода: лидирует КПРФ

Читайте развитие сюжета: «Единая Россия» проиграла выборы в думу Великого Новгорода

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Выборы депутатов думы Великого Новгорода — 2018
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