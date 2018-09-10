Пашинян заявил о поддержке Путина по делу армянской «дочки» РЖД

Москва, , 02:39 — REGNUM В вопросе дела армянской «дочке» РЖД (ЗАО «Южнокавказская железная дорога») у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант» после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа прошли обыски в армянской «дочке» РЖД (ЗАО «Южнокавказская железная дорога» — 100-процентная «дочка» «Российских железных дорог»). Тогда говорилось о налоговых претензиях на сумму $19 тысяч.

«Я рассказал [Владимиру Путины], что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Потому что очевидно, что и президент России очень заинтересован в борьбе против коррупции. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано как антироссийское действие», — сказал премьер-министр Армении.

В тоже время он опроверг информацию о неуплате налогов на $19 тысяч.

«Нет, это не так. Там, по моим сведениям предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн».

По его словам, о сумме в $60 млн не заявлялось, потому что следственные органы расследуют ситуацию, и в скором будущем информация будет официальная. В тоже время он уточнил, что его слова можно считать официальной информацией.

«Могу сказать, что у нас в этом вопросе нет никаких разногласий с президентом России», — подытожил Никол Пашинян.

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