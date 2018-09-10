Выборы в парламент Швеции: Оппозиция призвала правительство уйти в отставку

Стокгольм, , 02:06 — REGNUM На выборах в риксдаг (парламент) Швеции с небольшим перевесом лидирует правительственный «красно-зелёный» альянс, передаёт телеканал SVT.

По итогам подсчёта 90% бюллетеней, коалиция Социал-демократической партии, Левой партий и Партии окружающей среды набирает 40,6% голосов.

Оппозиционная правоцентристская коалиция, в которую входят «Умеренная партия», Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы, набирает 40,3% голосов. Евроскептики из партии «Шведские демократы» набирают 17,7%.

Таким образом, ни одна из политических сил по итогам выборов не сможет сформировать правительство большинства. На этом фоне лидер оппозиционного альянса Ульф Кристерссон призвал правительство Стефана Левена сложить свои полномочия.

«Альянс больше красного-зелёного блока. Я уважаю Лёвена, но сейчас он должен подать в отставку», — заявил Кристерссон.

Сообщается, что лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон уже заявил о готовности вести переговоры о формировании правительства с оппозиционным альянсом. Комментариев от правоцентристской коалиции в ответ на данное предложение пока не последовало.

Депутаты однопалатного законодательного собрания Швеции избираются сроком на четыре года. Всего в риксдаге 349 мест. Согласно предварительным результатам, левый и правый блоки могут получить по 143 мандата, «Шведские демократы» — 63 депутатских кресла.

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