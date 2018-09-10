Понедельник, 10 Сентября 2018 года
03:37:11 МСК

Беспилотник ВВС США одиннадцать часов вёл разведку у границ России

Политика

Аппарат вылетел с авиабазы «Сигонелла» на Сицилии

Москва, 10 сентября 2018, 01:40 — REGNUM  Беспилотный летательный аппарат ВВС США в воскресенье, 9 сентября, совершил многочасовой разведывательный полёт у границ России. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как уточняется, беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером04−2021, вылетевший с авиабазы «Сигонелла» на итальянском острове Сицилия, на протяжении одиннадцати часов находился вблизи северных границ Калининградской области, а также западных границ Ленинградской и Псковской областей.

RQ-4A Global Hawk — американский стратегический беспилотник, оборудованный камерой высокого разрешения, инфракрасным сенсором и радаром для отслеживания движущихся объектов.

Аппарат может патрулировать на высоте 15−18 километров около 30 часов, а его технические возможности позволяют собирать данные об объектах, отдаленных от него на расстояние до 300 километров.

В течение последнего года беспилотники RQ-4A Global Hawk были многократно замечены над территорией Донбасса, в том числе у границ Ростовской области России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить