Выборы в думу Великого Новгорода: лидирует КПРФ

Великий Новгород, , 01:05 — REGNUM В Великом Новгороде продолжается подсчёт голосов на выборах депутатов думы города пятого созыва. По самым первым данным, которые вносятся в ГАС «Выборы», на выборах по единому округу выигрывает КПРФ: партия получает в свою поддержку 27,38%.

На втором месте — «Справедливая Россия» с результатом 24,21%. «Единая Россия» только третья (21,92%).

ЛДПР пока на четвёртом месте с результатом в 12,31%, партия «Яблоко» получает 10,68%.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, из мэрии Великого Новгорода, куда привозят протоколы члены участковых избирательных комиссий, КПРФ лидирует в большинстве городских округов. В ряде одномандатных округов также побеждают кандидаты от оппозиции — главным образом, от КПРФ и «Справедливой России».

Напомним, на выборах в думу Великого Новгорода в 2013 году «Единая Россия» получила 27,56%, КПРФ — 17,27%, «Справедливая Россия» — 15,79%, «Яблоко» — 9,64%, ЛДПР — 8,87%. Ещё 12 партий все вместе набрали 17,33%.

На нынешних выборах были зарегистрированы списки только пяти партий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дума Великого Новгорода формируется по смешанному принципу: 15 из 30 депутатов избираются по одномандатным округам, ещё 15 — по партийным спискам. Именно новая дума города будет избирать нового градоначальника — из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.