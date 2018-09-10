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Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

Политика

Согласно первым данным ЦИК, Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набирая более 68% голосов избирателей

Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы
Иллюстрация: Sobyanin.ru
Сергей Собянин

Москва, 10 сентября 2018, 00:39 — REGNUM  Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своей победе на состоявшихся 9 сентября выборах главы города. Об этом сообщается на официальном сайте избирательного штаба кандидата.

«Мы победили! Спасибо, Москва! Это — наша общая победа», — заявил Собянин.

По словам мэра, в следующие пять лет работы на посту он намерен «сделать огромный шаг вперед».

Собянин обещает «кардинально улучшить общественный транспорт, ёще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги, раскрутить программу реновации, повысить качество образования, поднять на новый уровень здравоохранение», а также уделить «особое внимание благоустройству жилых районов».

Согласно данным ЦИК по итогам обработки менее 1% бюллетеней, Сергей Собянин набирает 68,77% голосов избирателей, Вадим Кумин от КПРФ — 11,39%, Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,33%, Михаил Дегтярёв от КПРФ — 7,27%, Михаил Балакин от «Союза горожан» — 1,71%.

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Выборы мэра Москвы
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