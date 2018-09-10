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«Скептики посрамлены»: о возможности второго тура в нескольких регионах

Политика

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«Скептики посрамлены»: о возможности второго тура в нескольких регионах
Иллюстрация: Primorsky.ru
На избирательном участке

Москва, 10 сентября 2018, 00:39 — REGNUM  Приморский и Хабаровский края ожидает второй тур губернаторских выборов. Не исключен второй тур выборов главы региона в Хакасии, на грани второго тура — Владимирская область.

«Вполне возможен второй тур в одном-двух, может быть и в трех регионах. Завтра будет понятно», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Скептики посрамлены. Первые результаты выборов в ДФО и Сибири показывают, что на выборах предрешено не все, а голосовать полезно», — так прокомментировал итоги единого дня голосования руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

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Единый день голосования 18 сентября 2016 г.
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