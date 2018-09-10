На выборах губернатора Нижегородской области Никитин набирает более 70%

Нижний Новгород, , 00:38 — REGNUM По итогам обработки 428 тыс. бюллетеней или почти 70% врио главы Нижегородской области представитель «Единой России» Глеб Никитин набирает 70,81% голосов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС выборы.

На втором месте заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров — 15,43%, депутата Госдумы, представителя ЛДПР Александра Курдюмова поддержали 5,83% избирателей, депутата Заксобрания области, представителя партии «Справедливая Россия» Галину Клочкову — 3,81%, представителя «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александра Быкова — 2,91%.

По предварительным данным, итоговая явка превысила 43%. На предыдущих выборах нижегородского губернатора явка составила 54,49%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года указом Владимира Путина губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший регион с 2005 года, был отправлен в досрочную отставку «по собственному желанию», а в качестве врио «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» назначен первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородский врио губернатора Никитин набирает свыше 70% голосов