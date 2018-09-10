«Единая Россия» лидирует на выборах в Рязанскую гордуму

Рязань, , 00:33 — REGNUM В Рязани на выборах в гордуму лидирует «Единая Россия», которая по результатам обработки протоколов с 79 участков из 190 набирает 38,34%. В целом в гордуму могут пройти четыре партии.

Как сообщило издательство «Пресса», на втором месте КПРФ с результатом в 20,64%, на третьем — ЛДПР — 19,24%. Также пятипроцентный барьер пока преодолевает «Справедливая Россия» (8,36%).

Меньше пяти процентов пока набрали «Коммунисты России» (4,88%), «Яблоко» (4,28%) и «Родина» (1,07%). Отметим, что явка, по предварительным данным, составила 22%.

В 2013 году, когда в Рязани проходили аналогичные выборы, «Единая Россия» набрала 51,4%. Также больше пяти процентов получили КПРФ и ЛДПР.

ИА REGNUM напоминает, что в городской парламент пройдут 40 человека (20 по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам). Всего в России 9 сентября прошли 4,7 тыс. избирательных кампаний. В списках избирателей были 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанцы игнорируют выборы, избирком – не унывает