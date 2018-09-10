Воронеж продемонстрировал самую низкую явку на выборах губернатора

Воронеж, , 00:31 — REGNUM 42,59% избирателей проголосовали на выборах губернатора Воронежской области 9 сентября, сообщил на пресс-конференции председатель облизбиркома Сергей Канищев. Это ниже, чем четыре года назад, когда в регионе также выбирали губернатора — тогда проголосовали 53,73% жителей. В 2016 году на выборах в Госдуму явка составила 50,36%, на выборах президента в марте этого года — 61,8%.

Районы области по традиции показали высокую активность на выборах: лидером здесь стал Аннинский район, в котором проголосовали около 80%. Самый низкий показатель — в Воронеже, где на участки пришли 19,4% жителей.

По результатам обработки части бюллетеней, врио губернатора Александр Гусев лидирует с результатом в 74,02%. На втором месте, с результатом в 12,95% — кандидат от КПРФ Николай Воронин. 5,92% набрал кандидат от ЛДПР Олег Бурцев, 2,36% — результат кандидата Партии роста Игоря Перевезенцева, 1,88% — Виталий Климов от «Справедливой России», 1,59% — Аркадий Минаков от «Родины».

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