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Первые итоги выборов Белгородского горсовета: сюрпризов нет

Политика

По единому округу лидирует «ЕР», за ней с небольшим отрывом следует КПРФ

Белгород, 10 сентября 2018, 00:29 — REGNUM  В Белгороде продолжается подсчет голосов, отданных за депутатов городского совета шестого созыва. По данным на 22:29, опубликованным региональным избиркомом, в голосовании по единому округу с результатом в 34,91% лидирует партия «Единая Россия».

«Патриоты России» получили 2,63% голосов, «Справедливая Россия» — 7,07%, «Партия пенсионеров» — 7,98%, ЛДПР — 12,77%, КПРФ — 24,66%, «Зелёные» — 2,36%, «Коммунисты России» — 2,61%, «Гражданская Платформа» — 1,68%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, места в горсовете получат 39 депутатов: 27 из них избираются по одномандатным округам, 12 — по партийным спискам. По единому округу были выдвинуты 458 кандидатов, по одномандатным округам — 135 кандидатов, в том числе и самовыдвиженцы.

Явка в областном центре, по итогам на 19:30, составила всего 20,09%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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