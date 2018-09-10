В Самарской области действующий глава региона набирает 76% голосов

Самара, , 00:15 — REGNUM На досрочных выборах губернатора Самарской области по итогам обработки 50% бюллетеней побеждает врио главы региона представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. За него проголосовали 76,42% от общего числа внесенных в списки избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС выборы.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) набирает 8,88%, заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Степанова (ЛДПР) поддержали 4,96% граждан, предпринимателя Виталия Кирсанова («Коммунисты России») — 3,29%, помощника депутата Самарской губернской думы Галину Баранову («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 2,37% и заместителя председателя комитета Самарской губернской думы Михаила Маряхина («Справедливая Россия») — 2,08%.

Напомним, к 18:00 в выборах приняли участие 40,26% граждан, на выборах главы региона в 2014 году к этому времени проголосовали 51,03% избирателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина предыдущий губернатор Самарской области Николай Меркушкин был уволен и назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

В этот же день врио главы области назначен Дмитрий Азаров. В 2010 году он был избран мэром Самары. В сентябре 2014 года по инициативе Меркушкина Азаров был назначен представителем Самарской области в Совете Федерации.

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