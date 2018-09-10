Во Владимирской области намечается второй тур губернаторских выборов

Владимир, , 00:09 — REGNUM Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которая представляет на выборах главы региона партию «Единая Россия», по результатам обработки почти трети бюллетеней лидирует с результатом в 39% голосов. Второе место и шанс на участие во втором туре получил представитель ЛДПР Владимир Сипягин, за которого проголосовали почти 30% избирателей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

На третьем месте пока находится кандидат от «Справедливой России» Сергей Бирюков (17,19%), на четвертом — Сергей Глумов, баллотировавшийся от «Патриотов России» (6,28%).

Отметим, что согласно данным, введенным в ГАС «Выборы», Светлана Орлова проигрывает Владимиру Сипягину в нескольких районах области. Например, во Владимире. Во Фрунзенском районе города глава области набрала всего 28,5% голосов, лидером стал Владимир Сипягин с результатом в 36,2%. Кроме того, по предварительным данным, похожая ситуация складывается в Суздальском и Юрьев-Польском районах.

ИА REGNUM напоминает, что явка на выборах, по предварительным данным, составила около 34%. Окончательные данные будут известны 10 сентября. Кроме того, в регионе прошли выборы депутатов областного заксобрания. По предварительным данным, на них побеждает «Единая Россия» с результатом в 32% голосов. За второе и третье место борются КПРФ и ЛДПР (22,6% против 20,5%). Также пока имеют шансы пройти заксобрания «Справедливая Россия» (9,94%) и Коммунистическая партия социальной справедливости (6,31%). В одномандатных округах побеждают представители «Единой России».

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