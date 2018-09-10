На выборах в Ивановскую облдуму в лидерах — «ЕР» и КПРФ

Иваново, , 00:08 — REGNUM «Единая Россия» и КПРФ лидируют на выборах депутатов Ивановской областной думы седьмого созыва, состоявшихся 9 сентября, согласно предварительным данным подсчетов бюллетеней, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

По единым спискам «Единая Россия» получила 36,28% голосов избирателей, КПРФ набрала 25,83%, причем в четырех округах обогнала «ЕР» по количеству голосов. 15,84% набрала в регионе ЛДПР, 7,64% — «Справедливая Россия», 4,53% — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России» — 3,59%, 2,03% — Коммунистическая партия социальной справедливости, 0,94% — «Родина». На 18:00 в регионе проголосовали 28,56% избирателей.

Отметим, что в состав думы входят 26 депутатов (13 избираются по спискам, 13 по округам). В составе облдумы шестого созыва три фракции: «Единая Россия» (большинство), КПРФ и ЛДПР.

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