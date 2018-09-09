Германия может присоединиться к ударам по позициям армии Сирии — СМИ

Берлин, , 23:56 — REGNUM Истребители-бомбардировщики Германии могут нанести удар по позициям вооруженных сил (ВС) Сирии, если Дамаск применит химическое оружие в провинции Идлиб. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, возможность применения немецких самолетов в составе «коалиции» США, Британии и Франции по правительственным силам Сирии уже изучается в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи в Иране по международному урегулированию сирийского конфликта заявил, что в Идлибе террористы готовят провокации — в том числе с использованием химоружия.

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