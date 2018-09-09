Понедельник, 10 Сентября 2018 года
01:54:31 МСК

Германия может присоединиться к ударам по позициям армии Сирии — СМИ

Политика

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи в Иране по международному урегулированию сирийского конфликта заявил, что в Идлибе террористы готовят провокации

Берлин, 9 сентября 2018, 23:56 — REGNUM  Истребители-бомбардировщики Германии могут нанести удар по позициям вооруженных сил (ВС) Сирии, если Дамаск применит химическое оружие в провинции Идлиб. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, возможность применения немецких самолетов в составе «коалиции» США, Британии и Франции по правительственным силам Сирии уже изучается в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи в Иране по международному урегулированию сирийского конфликта заявил, что в Идлибе террористы готовят провокации — в том числе с использованием химоружия.

Читайте также: Путин предупредил о возможных провокациях с химоружием в Сирии

А также: В США заявили о «веских доказательствах» подготовки Асада к химатаке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить