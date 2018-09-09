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Выборы в Смоленскую облдуму: «ЕР» набирает менее 40% голосов

Политика

Но остается на лидирующих позициях

Смоленск, 9 сентября 2018, 23:55 — REGNUM  Партия «Единая Россия» на выборах в Смоленскую областную думу, которые состоялись 9 сентября, по первоначальным данным, набрала 38,55% голосов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

На втором месте — КПРФ, которая получила поддержку 23,14% жителей. За ЛДПР проголосовали 17,98% жителей области, за «Партию пенсионеров» — 9,57%, за «Справедливую Россию» — 7,36%. Отметим, что по восьми округам КПРФ обходит «Единую Россию».

Явка на выборы по данным на 18:00 проголосовали 21,5% избирателей.

Отметим, что явка на выборах депутатов Смоленской облдумы пятого созыва в сентябре 2013 года составила 29,11%. Тогда в выборах участвовали представители 22 партий, избраны были кандидаты от пяти партий. 36 мандатов получила «Единая Россия», пять — КПРФ, четыре — ЛДПР, два — СР и один — РППС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Смоленской области закончилось голосование на выборах в облдуму

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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