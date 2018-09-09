На выборах депутатов гордум Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ

Тольятти, Самарская область, , 23:55 — REGNUM По предварительным данным, на выборах депутатов гордум Сызрани и Тольятти лидирует КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС выборы.

В Тольятти после обработки около 10 тыс. бюллетеней КПРФ набирает 32,54%, «Единую Россию» поддержали 26,94% избирателей, за «Справедливую Россию» проголосовали 17,93%, ЛДПР набрала 15,14%.

В Сызрани по итогам обработки 3,9 тыс. бюллетеней КПРФ поддержали 39,35% граждан, «Единую Россию» — 31,46%, ЛДПР — 16,55%, «Справедливую Россию» — 7,54%.

В городской думе Тольятти VI созыва 35 депутатов, из которых 28 представляют «Единую Россию». В думе Сызрани 30 депутатов, в том числе 25 единороссов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, явка к 18:00 в Тольятти составила 25,63% от общего числа внесенных в списки избирателей, В Сызрани — 35,42%.

На выборах депутатов гордумы Тольятти в 2013 году явка на 18:00 составляла 23,63%, в Сызрани — 31,77%.

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